Эпидемия коронавируса в Украине пошла на спад – министр здравоохранения

Эпидемия коронавируса в Украине пошла на спад, страна “выдержала очередной скачок заболеваемости COVID-19”. Стабилизация ситуации наблюдается во многих регионах.

Об этом в Фейсбук сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера (13 апреля – ред.) был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Если посмотреть на уровень госпитализации, на прошлой неделе в больницы попали на 2 тысячи пациентов меньше, чем в позапрошлой. Также мы видим снижение количества заболевших”, – написал Степанов.

По его словам, именно адаптивный карантин помог эффективно пройти новую волну коронавируса в Украине.

Тем временем, в Киеве из-за коронавируса продлили жесткий карантин.