Энергетики сообщили, когда включат электричество в Приморском районе

Утром 13 октября один из крупнейших районов Одессы – Приморский, остался без света. Питание должны восстановить к 6 часам вечера.
Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
По информации энергетиков, отсутствие электроснабжения в части Приморского района города связано с проведением ремонтных работ.
Восстановление питания ориентировочно с 18:00.
Проверить ваш адрес и, по возможности, сообщить жильцам других домов можно на сайте или чат-ботах:
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Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что приобрести и как действовать в случае частых отключений света.
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