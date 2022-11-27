Новости Одессы и Одесской области

Энергетики рассказали, как идет восстановление электросетей

Энергетики рассказали, как идет восстановление электросетей

Идет восстановление энергосистемы после седьмой атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины. Сейчас дефицит мощности – 20%.

Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».

По состоянию на 11:00 27 ноября производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания.

Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей.

В таких условиях операторы систем распределения (облэнерго) имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей. Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который в настоящее время составляет около 20%.

В Укрэнерго обращают внимание, что они доводят до облэнерго лимиты потребления по каждой области, превышать который нельзя. Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений – аварийные или плановые – и непосредственно их применяет.

Напомним, что сегодня каждый украинец, в дом которого вернулся свет, может помочь быстрее вернуть его другим, бережно используя электроэнергию.

Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые осложняются каждой последующей ракетной атакой.

Несмотря на улучшение ситуации с электроснабжением, в Одессе и области 27 ноября продолжают действовать экстренные отключения света.

Напомним, что в планах энергетиков уже к завтрашнему дню, 28 ноября, сбалансировать энергосистему и перейти к плановым отключениям по графику по нескольку раз в сутки по 4 часа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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