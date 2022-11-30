Электроснабжение Украины: Турция поможет?

Турецкая электроэнергетическая компания Karpowership ведет переговоры об отправке судов-электроходов в Украину для поставки электроэнергии энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь», ссылаясь на издание Nikkei Asia.

Как сообщил Nikkei высокопоставленный руководитель компании, Karpowership имеет самый большой в мире флот таких судов и планирует отправлять суда в район Одессы, крупнейшего порта Украины.

«Мы обсуждаем с руководством Одесской области и украинской электроэнергетической компанией «Укрэнерго» размещение рядом с Одессой трех электростанций общей мощностью 300 мегаватт», – сообщила в интервью в штаб-квартире компании Зейнеп Харези, член правления Karpowership по коммерческим операциям.

300 МВт, которые могли бы обеспечить три судна, при полной мощности обеспечили бы электроэнергией до 1 миллиона абонентов, утверждают турецкие специалисты.

Напомним, проблемы с электроснабжением в Украине начались после серии ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, нанесенных российскими террористами. Таки образом оккупанты хотят принудить украинцев отказаться от освобождения ранее захваченных россией украинских территорий.

Как сообщалось, сегодня, в среду, 30 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области продолжаются аварийные экстренные отключения электроэнергии. Ранее составленные графики не действуют.

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