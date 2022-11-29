Отключать свет по графикам в Одессе начнут нескоро

Пока перейти к стабилизационным отключения электричества в Одесской области по графику нет возможности.

Об этом сообщил Генеральный директор ДТЭК «Одесские электросети» Дмитрий Григорьев.

Ситуация в энергосистеме Украины, и Одесской области в частности остается очень сложной. Не то, что вернуться к круглосуточной подаче света, даже к отключениям по графикам у ДТЭК «Одесские электросети» пока не получается.

Когда экстренные отключения света в Одессе сменят на плановые

Перейти к стабилизационным отключения по графикам в Одесском регионе можно будет только после того, как восстановят некоторые разрушенные российскими ракетами объекты электроэнергетики. Это позволит добиться необходимой мощности в электросети.

И хотя Дмитрий Григорьев ничего не говорил о сроках, ранее мы публиковали материал об устройстве украинской энергосистемы. И там сообщалось, что восстановление некоторых критических объектов может занять несколько месяцев.

Поэтому по всей Украине продолжаются аварийные отключения, ведь после последнего российского обстрела объекты энергетики остаются в поврежденном состоянии.

Цель энергетиков — 4 часа со светом, 8 часов — без

Пока в ДТЭК ставят своей целью выйти на график, когда потребителям будут на 4 часа включать свет, потом отключать на 8. Но даже такой жесткий график пока что реализовать не получается.

«На сегодняшний день мы пытаемся выйти на график четыре через восемь, но такую ​​же работу мы проводили в течение всей прошлой недели, но благодаря тому, что возможные лимиты потребления меняется по четыре-пять раз в сутки, поэтому это теоретически невозможно. То есть мы не можем сейчас спрогнозировать ту мощность, которая будет доступна в сети и вынуждена действовать в соответствии с командами НАК Укрэнерго», — рассказал Григорьев.

При этом все объекты критической инфраструктуры в Одесской области сейчас электроэнергией обеспечиваются круглосуточно.

Люди не экономят, когда им дают свет – это ведет к дополнительным авариям

По словам генерального директора, пока критических аварий в энергосистеме нет, однако есть локальные, которые возникают из-за перегрузки сети:

«Например, из-за нагрузки сети, когда клиенты снова получают свет, они пытаются сделать все что можно сделать за то определенное время, когда оно налается, поэтому есть перегрузки, выходят из строя распределительные устройства, кабельные сети. Даже сейчас повреждены две кабельные сети, благодаря почему нет света около двух тысяч потребителей. Но это локальные аварии. Аварии, которые привели к тому, чтобы были обесточены целые районы нет».

Проблема с поставками электричества возникла после того, как государство-террорист российская федерация нанесла серию массированных ракетных ударов по гражданской энергоинфраструктуре Украины. Оккупанты хотят оставить нас, украинцев, без электричества, воды, тепла и связи, чтобы принудить отказаться от освобождения ранее захваченных россией украинских территорий.

Напомним, что зарядить телефоны, ноутбуки, выйти в интернет, согреться и приготовить еду можно в открывшихся по всему городу «Пунктах Несокрушимости». Их адреса в Одессе можно просмотреть, перейдя по ссылкам ниже:

Также адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе можно посмотреть на интерактивной карте:

КАРТА

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