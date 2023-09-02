Новости Одессы и Одесской области

Американец, 2 месяца путешествовавший по Европе, заблудился на Одесщине

Американец, 2 месяца путешествовавший по Европе, заблудился на Одесщине

Американский путешественник на каяке был задержан украинскими пограничниками. Мужчина путешествовал на своем плавсредстве по Дунаю почти 2 месяца, обойдя на нем половину Европы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники обнаружили 63-летнего американца, когда тот пришвартовался на своем каяке к украинскому берегу, недалеко от города Рени.

Иностранец сообщил, что ошибся и случайно воспринял украинский берег как зону ЕС, где нет между странами границ.

Он рассказал, что вышел на воду из Германии, прошел Австрию, Словакию, Хорватию, Венгрию, Сербию, Болгарию и Румынию. После чего планировал дойти Георгиевским устьем до Черноморского побережья – села Сфинту-Георге.

Всего путешествие американца длилось 57 дней, в течение которого он периодически пришвартовывался к берегу разных стран для пополнения запасов провизии.

В сообщении говорится, что пограничники оформили на иностранца протокол об административном правонарушении. После рассмотрения дела судом он будет передан в порядке реадмиссии румынской стороне.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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