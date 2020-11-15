Экс-губернатор Одесской области подхватил коронавирус и самоизолировался

Как информирует Телеграм-канал МОЗ Украины, диагноз главы Минздрава подтвердился вчера, 14 ноября. Сейчас Степанов находится на самоизоляции дома.

Сам министр сообщил в Facebook, что продолжит работать дистанционно, в том числе проводить ежедневные брифинги. Он также призвал украинцев соблюдать правила карантина ради собственной безопасности и безопасности близких и не посещать места массового скопления людей.

Очередной брифинг Степанова запланирован на понедельник, 16 ноября.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее Степанов заявил, что не будет совмещать свою должность с исполнением обязанностей депутата Одесского областного совета, куда он прошел от партии «Слуга народа».