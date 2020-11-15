Экс-губернатор Одесской области подхватил коронавирус и самоизолировался

Бывший губернатор Одесской области, ныне министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на коронавирус COVID-19.
Как информирует Телеграм-канал МОЗ Украины, диагноз главы Минздрава подтвердился вчера, 14 ноября. Сейчас Степанов находится на самоизоляции дома.
Сам министр сообщил в Facebook, что продолжит работать дистанционно, в том числе проводить ежедневные брифинги. Он также призвал украинцев соблюдать правила карантина ради собственной безопасности и безопасности близких и не посещать места массового скопления людей.
Очередной брифинг Степанова запланирован на понедельник, 16 ноября.
Как сообщала «Одесская жизнь», ранее Степанов заявил, что не будет совмещать свою должность с исполнением обязанностей депутата Одесского областного совета, куда он прошел от партии «Слуга народа».