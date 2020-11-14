Экс-губернатор Одесской области хочет отказаться от мандата депутата облсовета

Министр здравоохранения Украины, бывший глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов заявил, что не будет совмещать свою должность с исполнением обязанностей депутата Одесского областного совета, куда он прошел от партии «Слуга народа».

Об этом Степанов заявил накануне в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», сообщает «Гордон».

«Закон мне позволяет совмещать (работу в министерстве и в областном совете), но я считаю, что надо хорошо делать что-то одно», – сказал Степанов.

Ранее Степанов заявил, что согласился возглавить список партии «Слуга народа» на выборах в Одесский облсовет.

Напомним, в Одесский областной совет прошли 7 партий. Больше всего голосов получила “Оппозиционная платформа – За жизнь” (26,8%). Партия “Слуга народа” заняла второе место (17,5%).

Степанов – экс-глава Одесской областной государственной администрации, В апреле 2019 года был уволен с должности, не обошлось без скандала.