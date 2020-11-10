Результаты выборов в Одесский облсовет объявили официально: какие партии прошли

Одесская областная территориальная комиссия огласила официальные результаты выборов в Одесский областной совет.
В него прошли 7 партий, информирует “Суспільне“.
Это:
- ОПЗЖ (26,81%)
- Слуга народа (17,55%)
- Доверяй делам (11,8%)
- ЕС – (10,37%)
- “За майбутнє” — (10,01%);
- “Батьківщина” — 38 тисяч 753 голоси (6,84%);
- “Партия Шария” — (5,09%)
Ранее в областном избиркоме перенесли оглашение результатов выборов, поскольку итоговый протокол якобы уничтожил вирус. Однако СМИ смогли раздобыть и опубликовать этот документ. В нем было 8 партий: