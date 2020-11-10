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Результаты выборов в Одесский облсовет объявили официально: какие партии прошли

Результаты выборов в Одесский облсовет объявили официально: какие партии прошли

Одесская областная территориальная комиссия огласила официальные результаты выборов в Одесский областной совет. 

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В него прошли 7 партий, информирует “Суспільне“.

Это:

  • ОПЗЖ (26,81%)
  • Слуга народа (17,55%)
  • Доверяй делам (11,8%)
  • ЕС – (10,37%)
  • “За майбутнє” — (10,01%);
  • “Батьківщина” — 38 тисяч 753 голоси (6,84%);
  • “Партия Шария” — (5,09%)

Ранее в областном избиркоме перенесли оглашение результатов выборов, поскольку итоговый протокол якобы уничтожил вирус. Однако СМИ смогли раздобыть и опубликовать этот документ. В нем было 8 партий:

результаты выборов в Одесский облсовет

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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