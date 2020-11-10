Результаты выборов в Одесский облсовет объявили официально: какие партии прошли

Политолог прогнозирует результат выборов мэра Одессы Известный украинский политолог Вадим Карасев на своей странице в Facebook рассказал, почему мэром Одессы снова станет Геннадий Труханов. ПОДРОБНЕЕ

Мэр Николаева заразился коронавирусом Мэр соседнего с Одессой областного центра, Николаева, Александр Сенкевич заболел коронавирусом COVID-19. ПОДРОБНЕЕ