Список “Слуги народа” на выборах в Одесский облсовет возглавит экс-губернатор

Министр здравоохранения Украины, экс-глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов заявил, что согласился возглавить список партии “Слуга народа” на выборах в Одесский областной совет.

“Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии Слуга Народу в областной совет”, – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук.

“Исторически так сложилось – мне не безразличен Одесский регион. Вместе со всей страной, Одесская область заслуживает реальные изменения, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять”, – написал Степанов.

Степанов – экс-глава Одесской областной государственной администрации, В апреле 2019 года был уволен с должности, не обошлось без скандала.

30 марта утвержден в должности Министра здравоохранения.