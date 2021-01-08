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Январский локдаун в Украине: поезда будут курсировать как обычно

Январский локдаун в Украине: поезда будут курсировать как обычно

В период январского локдауна в Украине, который вступил в силу сегодня, 8 января, поезда будут курсировать в обычном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

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«Укрзалізниця» обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране с 8 по 24 января, продиктованного решением Правительства Украины», – говорится в сообщении.

Компания-перевозчик просит всех пассажиров соблюдать масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиками. А о любых нарушениях карантинных ограничений просят сообщать в контакт-центр «Укрзалізниці» по телефону: 0-800-503-111.

Напомним, с сегодняшнего дня, 8 января, в Украине и, в частности, в Одессе, начал действовать усиленный карантин. Он продлится до 25 января включительно.

Ранее «Укрзалізниця» назначила еще один пассажирский поезд в Одессу по случаю новогодних и рождественских праздников – поезд Черновцы – Одесса – Черновцы.

Читайте также: «Укрзалізниця» изменила график движения поездов: новое расписание для Одессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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