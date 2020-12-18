“Укрзалізниця” назначила еще один “новогодний” поезд в Одессу

“Укрзалізниця” по случаю новогодних и рождественских праздников назначила еще один пассажирский поезд в Одессу.

Это будет поезд Черновцы-Одесса-Черновцы, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы поезда №135/136 Черновцы — Одесса отправлением из Черновцов запланированы на 28 декабря 2020 года и 2, 4, 6, 8 и 10 января 2021 года. Из Одессы поезд уйдет 29 декабря 2020 года и 3, 5, 7, 9 и 11 января 2021 года.

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