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Як в Одесі відзначать День Соборності України: перелік заходів

Як в Одесі відзначать День Соборності України: перелік заходів

22 січня в Одесі відзначать День Соборності України.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Урочистий ритуал покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться в парку ім. Т. Шевченка.

Початок – о 10:00.

В урочистостях візьмуть участь керівники міста, представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, громадських організацій, громадськість.

Державний Прапор України в цей день буде піднято на адміністративних будівлях підприємств, установ і організацій, а також на житлових будинках.

В цей день у храмах Одеси пройдуть молебні за єдність України.

До Дня Соборності України протягом січня-лютого в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, а також бібліотеках міста Одеси пройдуть тематичні заходи.

На час проведення ритуалу покладання квітів у парку ім. Т. Шевченка з 9:40 до 10:20 тимчасово буде припинено рух автотранспорту на ділянці від будинку № 24 до будинку № 36 по вулиці Маразліївській і в Сабанському провулку.

День Соборності України відзначається щорічно 22 січня в день проголошення в 1919 році Акту возз’єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.

Фото: УНІАН

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