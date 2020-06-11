Як рятувальники в Одесі розбирають завали чотириповерхової будівлі на вулиці Ясній? (відео)

Відповідний відеоролик оприлюднила пресслужба ДСНС в Одеській області.

– В Одесі рятувальники працюють на місці обрушення частини житлового будинку 1912 року забудови, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Одесі на вулиці Ясна, 10 обвалилася частина чотириповерхового будинку. Згодом була названа попередня причина обвалу. Наші кореспонденти поспілкувалися з жителями будинку. Також ми дізнавалися, яка була вартість квартир у цій будівлі.

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