Відомий одеський БФ «Корпорація Монстрів» відзначає 10-річчя

Засновниця БФ і керівник Катерина Ножевнікова присвятила ювілейній даті пост у facebook.

10 років – дата неофіційна, бо спочатку було три роки волонтерства. А благодійний фонд був зареєстрований 2017 року.

“10 років тому я написала перше повідомлення у ФБ, що до Одеси привезли 500 дітей, евакуйованих із луганської області, і їм терміново потрібна допомога. І понеслося”, – згадує Катерина.

Починали «монстри» з допомоги дітям, переселенцям, людям похилого віку. Лише в період ковіду було врятовано 6,5 тис. пацієнтів, які, не маючи змоги потрапити до лікарень, отримали від благодійного фонду кисень вдома. Це – сотні неймовірних історій врятованих дітей і дорослих в опіковому відділенні та в реанімаціях лікарень по всій країні і вже десятки тисяч військових, які отримали допомогу.

“Діти, вимушені переселенці, люди похилого віку, допомога дитячим круглякам, добрий обід для пенсіонерів, опікове відділення, лекції лікарів, замок монстів – концерти, вистави, літературні читання, благодійні кінопокази, багаторічна допомога лікарням – обладнання, ремонти, ліки, потім кисневі станції, концентратори і ШВЛ і тут бац . . поїздки на фронт, міномети, кулемети, дрони, 25 тонні крани, екскаватори, машини, човни, таємні проєкти, навчання пілотів і повний офіс паяльників та іншого обладнання, яке я навіть уявити собі не могла в найстрашнішому сні”, – пише Катерина Ножевнікова.

За її словами, діяльність фонду давно вийшла за межі регіону і перетнула рубіж мільярда гривень наданої допомоги.

“Докотилися ми до таких цифр завдяки вам усім і завдяки всім, хто був зі мною поруч усі ці роки. Я щодня дякую тим, хто донатить (бо саме від них залежить скільки ми зможемо допомогти). Але сьогодні про тих, хто поруч – про співробітників фонду. Людей, які не працюють, а вже багато років живуть ідеєю, що існувати тільки заради себе просто немає сенсу”, – зазначила керівниця “монстрів”.

Нагадаємо, ось уже дев’ять місяців суботній ранок на Думській площі починається з пікетів одеситів біля будівлі мерії. Перша акція протесту з вимогою віддати всі гроші – на ЗСУ відбулася 28 серпня. Це мав бути одиночний пікет волонтерки Катерини Ножевнікової, але на Думську площу вийшли одразу сотні людей, обурених несвоєчасними тендерами міськради й ОВА. Зокрема, вони вимагали скасувати тендер на ремонт Київського райсуду Одеси на 106 мільйонів гривень, реставрацію театру юного глядача більш ніж на 31 мільйон і шестимільйонний тендер на «ялинки». Чи принесли мітинги на Думській реальні результати, дізнавалося “Одеське життя”.