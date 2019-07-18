Известный телеведущий выпал из окна 17-го этажа в Одессе

Известный ведущий родом из Днепра, 29-летний Евгений Щербаков погиб в Одессе.

Как сообщает днепровское интернет-издание Informator, мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую он только недавно заселился. Она расположена на Гагаринском плато в Одессе.

По приезду на место трагедии медики скорой помощи констатировали смерть. На месте работала следственно-оперативная группа.

Евгений Щербаков был КВНщиком, участвовал в проектах «Импровизация ведущих», «Прожарка», «Дом-2».

Фото: Informator