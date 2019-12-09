Василия Ломаченко признали лучшим в мире боксером уходящего года

Ко всем имеющимся титулам и наградам у Василия Ломаченко добавилась еще одна почетная номинация.
Так, недавно уроженец Одесской области стал лучшим боксером 2019 года по версии WBO.
Об этом фанатам сообщили на официальной странице спортсмена в Facebook, отметив, что он получил награду в Токио на Конгрессе WBO.
Во Всемирной боксерской организации отметили наградой также отца чемпиона Анатолия Ломаченко. Его признали тренером года.
Фото: Facebook Василия Ломаченко
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