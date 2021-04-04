Помолвка Свитолиной: стала известна стоимость подаренного женихом кольца (фото)

Стала известна стоимость кольца,которое подарил одесситке, известной теннисистке Элине Свитолиной ее жених французский теннисист Гаэль Монфис.
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Кольцо он подарил по случаю помолвки, о которой пара объявила 3 апреля. О стоимости ювелирного изделия сообщает издание “Большой теннис Украины”.
Помолвочное кольцо от британского бренда Graff имеет бриллиант изумрудной огранки в 5,5 карат и стоит около 700 тыс. евро (около 23 млн гривен).
Свитолина и Монфис могут сыграть свадьбу в июле 2021 года.
Фото: instagram.com/elisvitolina