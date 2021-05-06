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Израиль закрыл въезд в свою страну из Украины

Израиль закрыл въезд в свою страну из Украины

Израиль закрыл свою страну на въезд иностранцев из нескольких государств, в том числе и из Украины. Это связано с ситуацией с коронавирусом. 

Въезд закрыт с 4 мая, сообщило вечером 5 мая Посольство Украины в Израиле.

Это же ограничение распространяется на въезд в Израиль иностранцев из Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции.

Кроме того, Израиль отменил спецразрешения на въезд, выданные до 1 мая 2021 года. Чтобы оформить новое разрешение на въезд, нужно обратиться в компетентные органы Израиля.

“Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения по поводу установленных ограничений”, – добавили в представительстве.

Впрочем, въехать в Израиль можно. Например, на похороны или по другим уважительным причинам гуманитарного характера. С условиями въезда можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Минздрав Израиля также рекомендовал гражданам этой страны не ездить в Украины и другие вышеперечисленные державы.

Ранее в Украину запретили въезжать из Индии.

Фото: Израиль для вас 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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