Израиль закрыл въезд в свою страну из Украины

Израиль закрыл свою страну на въезд иностранцев из нескольких государств, в том числе и из Украины. Это связано с ситуацией с коронавирусом.
Въезд закрыт с 4 мая, сообщило вечером 5 мая Посольство Украины в Израиле.
Это же ограничение распространяется на въезд в Израиль иностранцев из Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции.
Кроме того, Израиль отменил спецразрешения на въезд, выданные до 1 мая 2021 года. Чтобы оформить новое разрешение на въезд, нужно обратиться в компетентные органы Израиля.
“Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения по поводу установленных ограничений”, – добавили в представительстве.
Впрочем, въехать в Израиль можно. Например, на похороны или по другим уважительным причинам гуманитарного характера. С условиями въезда можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Минздрав Израиля также рекомендовал гражданам этой страны не ездить в Украины и другие вышеперечисленные державы.
Ранее в Украину запретили въезжать из Индии.
Фото: Израиль для вас