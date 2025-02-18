Прогноз погоды в Одессе на 19 февраля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-7°С мороза, днем от 1°С мороза до 1°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 19 февраля
По Одесской области в среду переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9°С мороза, местами до 13°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой