Фото дня в Одессе: ну бульваре Военно-морских сил

Прогноз погоды в Одессе на 19 февраля

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По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-7°С мороза, днем от 1°С мороза до 1°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 19 февраля

По Одесской области в среду переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°С мороза, местами до 13°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: В Одесской области сливали опасные отходы — подозревают депутата.

Фото Марии Котовой

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