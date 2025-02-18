Особенно активным будет четверг. Вы столкнетесь с непростым выбором — пять событий, среди которых творческие встречи, лекции и концерт студентов Музыкальной академии.
Впрочем, в среду вас также ждет знакомство с философией Григория Сковороды, а в музыкальной школе имени Гилельса пройдет встреча с основателями Джазовой Академии Алексеем Петуховым и Еленой Шевченко.
Также обратите внимание на презентацию нового экологически проекта «Грнидеи». Он будет интересен всем, кто любит выращивать растения, но в не имеет возможности сделать это в городе.
Все события, как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться.
Эколого-образовательный проект «Гринидеи»
Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 18 февраля, 15:00
https://www.facebook.com/share/19uxJ6Q3gw
Лекция «Философия Григория Саввича Сковороды: «Неравное равенство»»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 19 февраля, 15:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=1043786794449404&set=a.458316959663060
Лекция Виктории Пономаренко «Ой на горе роман цветет…»
Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 19 февраля, 16:00
https://www.facebook.com/share/1H5PupbsHX
Джазовая академия в гостях у музыкальной школы имени Гилельса
Где: Футуристов, 1, Музыкальная школа
Когда: 19 февраля, 16:30
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10236120807660388&set=a.1370582424548
Творческая встреча «Встреча Любви»
Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 20 февраля, 14:00
https://www.facebook.com/share/197Kz3ReYw
Как в Одессе зародилось морское профессиональное образование
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 20 февраля, 18:00
https://www.facebook.com/share/15zqBuU9tX
Лекция Александра Галяса «Одесские красавицы покорившие Америку»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 20 февраля, 18:00
https://www.facebook.com/share/1B62YH3rG7
Елена Телига. Творческая жизнь и трагическая смерть
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 20 февраля, 15:30
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1138006415001887 &set=a.470583065077562
Концерт Беседы четырех
Где: Новосельского, 65, Музыкальная академия
Когда: 20 февраля, 18:30
https://odma.edu.ua/besidy-chotyroh-tvorchyj-proekt-studentiv-klasu-doktora-mystecztva-korshomnoyi-k-yu