Особенно активным будет четверг. Вы столкнетесь с непростым выбором — пять событий, среди которых творческие встречи, лекции и концерт студентов Музыкальной академии.

Впрочем, в среду вас также ждет знакомство с философией Григория Сковороды, а в музыкальной школе имени Гилельса пройдет встреча с основателями Джазовой Академии Алексеем Петуховым и Еленой Шевченко.

Также обратите внимание на презентацию нового экологически проекта «Грнидеи». Он будет интересен всем, кто любит выращивать растения, но в не имеет возможности сделать это в городе.

Все события, как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться.

Эколого-образовательный проект «Гринидеи»

Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого

Когда: 18 февраля, 15:00

https://www.facebook.com/share/19uxJ6Q3gw

Лекция «Философия Григория Саввича Сковороды: «Неравное равенство»»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 19 февраля, 15:00

https://www.facebook.com/photo?fbid=1043786794449404&set=a.458316959663060

Лекция Виктории Пономаренко «Ой на горе роман цветет…»

Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого

Когда: 19 февраля, 16:00

https://www.facebook.com/share/1H5PupbsHX

Джазовая академия в гостях у музыкальной школы имени Гилельса

Где: Футуристов, 1, Музыкальная школа

Когда: 19 февраля, 16:30

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10236120807660388&set=a.1370582424548

Творческая встреча «Встреча Любви»

Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого

Когда: 20 февраля, 14:00

https://www.facebook.com/share/197Kz3ReYw

Как в Одессе зародилось морское профессиональное образование

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 20 февраля, 18:00

https://www.facebook.com/share/15zqBuU9tX

​​Лекция Александра Галяса «Одесские красавицы покорившие Америку»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 20 февраля, 18:00

https://www.facebook.com/share/1B62YH3rG7

Елена Телига. Творческая жизнь и трагическая смерть

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 20 февраля, 15:30

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1138006415001887 &set=a.470583065077562

Концерт Беседы четырех

Где: Новосельского, 65, Музыкальная академия

Когда: 20 февраля, 18:30

https://odma.edu.ua/besidy-chotyroh-tvorchyj-proekt-studentiv-klasu-doktora-mystecztva-korshomnoyi-k-yu