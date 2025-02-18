Прогноз погоди в Одесі на 19 лютого
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-7°С морозу, вдень від 1°С морозу до 1°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 19 лютого
По Одеській області у середу мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9°С морозу, місцями до 13°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.
На автодорогах області видимість добра.
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Фото Марії Котової