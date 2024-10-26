Изменится ли погода в Одессе в воскресенье 27 октября?

Завтра, в воскресенье, 27 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность без осадков. Воздух днем прогреется до 18-19°С.
Прогноз погоды в Одессе на 27 октября
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер южный, 6-11 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем 16-18°С тепла.
Напомним, в ночь с 26 на 27 октября 2024 года Украина переходит на зимнее время – стрелки часов надо будет перевести на один час назад
Прогноз погоды в Одесской области на 27 октября
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 6-11 м/с.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем 14-19°С выше нуля.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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Автор фото – Александр Бурлак