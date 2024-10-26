Новости Одессы и Одесской области

Изменится ли погода в Одессе в воскресенье 27 октября?

Изменится ли погода в Одессе в воскресенье 27 октября?

Завтра, в воскресенье, 27 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность без осадков. Воздух днем прогреется до 18-19°С.

Прогноз погоды в Одессе на 27 октября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ветер южный, 6-11 м/с.

Температура ночью 7-9°С тепла, днем 16-18°С тепла.

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября 2024 года Украина переходит на зимнее время – стрелки часов надо будет перевести на один час назад

Прогноз погоды в Одесской области на 27 октября

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 6-11 м/с.

Температура ночью 4-9°С тепла, днем 14-19°С выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Автор фото – Александр Бурлак

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Редакция ПРОФИЛЬ
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