Новини Одеси та Одеської області

Чи зміниться погода у Одесі у неділю 27 жовтня?

Чи зміниться погода у Одесі у неділю 27 жовтня?

Завтра, в неділю, 27 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається мінлива хмарність без опадів. Повітря вдень прогріється до 18-19°С.

Прогноз погоди в Одесі на 27 жовтня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південний, 6-11 м/с.

Температура вночі 7-9°С тепла, вдень 16-18°С тепла.

Нагадаємо, в ніч з 26 на 27 жовтня 2024 року Україна переходить на зимовий час – стрілки годинника треба буде перевести на одну годину тому

Прогноз погоди в Одеській області на 27 жовтня

По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 6-11 м/с.

Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 14-19°С вище за нуль.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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Автор фото – Олександр Бурлак

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Редакція ПРОФІЛЬ
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