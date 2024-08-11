Изменится ли погода в Одессе в понедельник, 12 августа – прогноз

По прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 12 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 30-32°С.
Прогноз погоды в Одессе на 12 августа
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 августа
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой