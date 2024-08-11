Чи зміниться погода в Одесі у понеділок, 12 серпня – прогноз

За прогнозами синоптиків, завтра, у понеділок, 12 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається мінлива хмарність. Суттєвих опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до 30-32°С.
Прогноз погоди в Одесі на 12 серпня
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 12 серпня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 17-22°С, вдень 27-32°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової