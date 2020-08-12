Изменения на Новощепном и фестиваль Odessa Classics: коротко о вчерашних новостях Одессы

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Реконструкция Новощепного ряда, начавшаяся в мае этого года, перешла в одну из активных своих фаз: здесь уже таки появились новые трамвайные рельсы.
- Поднимать танкер Delfi, затонувший около одесского пляжа “Дельфин”, будет частная компания “Крашип” (Одесса, специализируется на буксирах), а оплатит работы компания “Бруклин Киев”, которая является оператором одного из терминалов в морпорту Одессы.
- До 1 сентября осталось меньше месяца — нужно успеть собрать детей к школе. Первым делом необходимо купить школьную одежду и принадлежности для занятий. «Одесская жизнь» узнала, сколько это стоит.
- В Одесском оперном театре состоялось открытие музыкального фестиваля Odessa Classics. Беспрецедентные меры безопасности, не помешали всем любителям классической музыки и больших событий прийти на открытие фестиваля.