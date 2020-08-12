Изменения на Новощепном и фестиваль Odessa Classics: коротко о вчерашних новостях Одессы

Убрать Delfi: кто поднимет затонувшее судно и оплатит работу? Поднимать танкер Delfi, затонувший около одесского пляжа “Дельфин”, будет частная компания “Крашип” (Одесса, специализируется на буксирах), а оплатит работы компания “Бруклин Киев”, которая является операторов одного из терминалов в морпорту Одессы. ПОДРОБНЕЕ

Сколько в Одессе стоит собрать ребёнка в школу? У родителей сейчас забот хватает. До 1 сентября осталось меньше месяца — нужно успеть собрать детей к школе. Первым делом необходимо купить школьную одежду и принадлежности для занятий. «Одесская жизнь» узнала, сколько это стоит. ПОДРОБНЕЕ