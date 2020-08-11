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Сколько в Одессе стоит собрать ребёнка в школу?

Сколько в Одессе стоит собрать ребёнка в школу?

У родителей сейчас забот хватает. До 1 сентября осталось меньше месяца — нужно успеть собрать детей к школе. Первым делом необходимо купить школьную одежду и принадлежности для занятий. «Одесская жизнь» узнала, сколько это стоит.

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В чем идти в школу?

В Украине с прошлого года обязательная школьная форма официально отменена. Тем не менее каждое учебное заведение устанавливает свои требования к внешнему виду учеников. Дальше всё зависит от финансовых возможностей родителей — есть варианты поскромнее и подороже. Отовариться можно в супермаркетах, на рынках, в магазинах или Интернете. Так, для девочек покупают блузки, сарафаны, юбки, платья, жилеты и жакеты, для мальчиков — рубашки, пиджаки, жилетки и брюки. Еще может понадобиться вышиванка. К этому списку добавляются спортивная форма и обувь:

  • юбка — 150 – 495 грн;
  • сарафан — 130– 735 грн;
  • платье — 480 – 700 грн;
  • блузка — 120 – 600 грн;
  • жилет для девочки — 130 – 350 грн;
  • жакет — 290 – 825 грн;
  • брюки для девочки — 116 – 660 грн;
  • спортивный костюм для девочки — 300 – 1150 грн;
  • брюки для мальчика — 275 – 1080 грн;
  • пиджак для мальчика —150 – 760 грн;
  • жилет для мальчика — 95 – 720 грн;
  • рубашка —240 – 517 грн;
  • вышиванка — 87 – 700 грн;
  • спортивный костюм — 130 – 835 грн;
  • сумка для обуви –63 – 130 грн.
  • кеды — 140 – 2950 грн;
  • кроссовки — 210 – 670грн;
  • мокасины — 160 – 1570 грн;
  • туфли — 250 –1480 грн;
  • ботинки — 200 – 1590 грн.

Сколько стоит собрать ранец в школу?

В арсенале школьника —тетради, ручки, карандаши, дневник и прочие канцелярские товары. Вроде бы мелочи, но в результате набегает около 1500 грн. Плюс нужно учитывать, что запасы периодически необходимо пополнять. Отдельная статья расходов — это рюкзак. В среднем он стоит от 500 до 800 грн.

Стоимость канцелярии:

  • рюкзак — 290 – 1500 грн;
  • тетрадь — 3,20 – 17,30 грн;
  • альбом для рисования 25,20 – 61,50 грн;
  • линейка — 4,50 – 9 грн;
  • корректор — 11,90 – 25,80 грн;
  • дневник — 31,50 – 53,60 грн;
  • набор карандашей — 12 – 150 грн;
  • простой карандаш — 6 – 10,80 грн;
  • набор красокдля рисования — 23,10 – 113 грн;
  • набор фломастеров — 14 – 390 грн;
  • подставка для книг — 23,30 – 170,50 грн;
  • шариковая ручка — 3,10 – 20,60 грн.

Форма+канцелярия=?

А теперь подсчитаем. В среднем собрать ребёнка в школу будет стоить от 3650 до 4000 грн. Но не забывайте, что это не окончательная сумма чека. Впереди могут быть еще траты на учебный материал, например, тетради для прописи, и школьные взносы.

Напомним, в мэрии родителей детей, у которых температура выше 37,2 является физиологической нормой, попросили подготовить соответствующие справки. Также мы писали о том, что в Одессе, возможно, будут комбинировать очное и дистанционное обучение.

Фото: Марина Анимуцкая

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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