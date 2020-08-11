Красная дорожка и мировые премьеры: в театре оперы и балета открылся музыкальный фестиваль Odessa Classics (фоторепортаж) 

В понедельник 10 августа, в Одесском оперном театре состоялось открытие музыкального фестиваля Odessa Classics. Беспрецедентные меры безопасности, о чем предупреждали накануне организаторы фестиваля, не помешали всем любителям классической музыки и больших событий прийти на открытие фестиваля.

Единственное масштабное культурное событие этого года, красная дорожка, красивые наряды гостей и маски на входе, рассадка через одного и отсутствие антракта ради соблюдения социального дистанцирования – все предписания Минздрава были выполнены.

Однако, зрителей даже такие неудобства не остановили – зал был полон любителями музыки и балета. Ведь во время открытия на сцене выступала труппа Цюрихского балета под управлением легендарной балерины Йен Хан. К слову, это было первое выступление и первые гастроли труппы после карантина. Во время открытия одесская публика увидела три отрывка из балетов, созданных выдающимся швейцарским хореографом Хайнцом Шперли. Это были па-де-де из балетного вечера Моцарта и «Голубой свет» композитора Арво Пярта, отрывок “Ноктюрна” Шопена. Зрители смогли оценить «Орфея и Эвридику» современного швейцарского хореографа Филиппа Португала. Также Йен Хан представила свой сольный балетный номер, и это также была мировая премьера.

Номер вдохновлен тем временем карантина из-за COVID, когда артисты не могли работать и выступать на публике – говорит балерина Йен Хан – Это соло. И оно называется “Me-time” «Мое время». Это очень интимное произведение.

Основатель и Президент фестиваля, народный артист Украины Алексей Ботвинов посвятил Odessa classics 2020 памяти своего отца, народного артиста Украины Анатолия Ивановича Дуды, который ушел из жизни за несколько дней до фестиваля.

Папа всю свою жизнь посвятил служению искусству. Совершенно бескорыстному, идеалистичному служению Музыке. Он очень хотел, чтобы этим летом фестиваль Odessa Classics состоялся. Я знаю, что единственно правильным для меня решением будет проведение фестиваля по намеченному плану. Мы с папой последние месяцы постоянно говорили о ситуации с культурой во время эпидемии. Его страстным желанием было, чтобы наш фестиваль состоялся несмотря на все беспрецедентные трудности. Я посвящаю этот фестиваль своему Папе – сказал Алексей Ботвинов.