Новощепной ряд: какие новые реалии жизни «на реконструкции»?

Реконструкция Новощепного ряда, начавшаяся в мае этого года, перешла в одну из активных своих фаз: здесь уже таки появились новые трамвайные рельсы.
Ведутся и другие работы, и вопрос «есть ли жизнь при реконструкции» становится все более актуальным.
Нет, известного блошиного рынка, который держался из последних сил и продолжал работать даже когда уже вовсю шла реконструкция, уже не существует.
Но при этом следует помнить, что в Новощепном ряду есть жилые дома и работают строительные рынки. А сам ряд перекрыт со всех сторон — ограждение тянется почти до Старосенной площади.
Узкий проходик, который одесситы брали на абордаж, пытаясь пройти, тоже уже исчез. Между тем, сквозь дырку в ограждении вижу, что люди по Новощепному все же проходят, спеша на строительный рынок и по другим делам.
Оказывается, все просто. Жить ведь как-то надо. Имеется проход с самого Привоза. Надо только его отыскать. Со стороны Екатерининской (этот участок улицы в районе Привоза сейчас — «горячая» торговая точка) вы его не отыщете. Ступайте на Привоз — и будет вам счастье попасть на реконструируемый Новощепной ряд.
Счастье, конечно, сомнительное. Реконструкция — это грязь, пыль и прочие прелести. Плюс жара. Ноги через пять мину становятся черными. Но как-то же перейти надо, если вы здесь живете или вам срочно надо на строительный рынок. Есть еще лазейки, но «неофициальные»: через магазинчики на том же Привозе, вход в которые расположены на рынке, а задний выход — прямиком на Новощепной ряд. Но это если вы с продавцом договоритесь…
Ну а сам Новощепной активно преображается, хотя до конца еще до очень и очень далеко. Кроме нового трамвайного полотна, ведутся работы и по прокладке инженерных коммуникаций. Как это выглядит сегодня — смотрите в нашем фоторепортаже.
Напомним, что работы в Новощепном ряду планируют проводить в два этапа:
– I этап — с 12 мая 2020 года по 12 января 2021 года — участок от Преображенской до Водопроводной;
– II этап — с 12 января по 12 июля 2021 года — от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная» (перекресток Новощепного ряда и Водопроводной).
Фото реконструкции смотрите в галерее:
Фото: Мария Котова