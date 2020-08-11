Новощепной ряд: какие новые реалии жизни «на реконструкции»?

Реконструкция Новощепного ряда, начавшаяся в мае этого года, перешла в одну из активных своих фаз: здесь уже таки появились новые трамвайные рельсы.

Ведутся и другие работы, и вопрос «есть ли жизнь при реконструкции» становится все более актуальным.

Нет, известного блошиного рынка, который держался из последних сил и продолжал работать даже когда уже вовсю шла реконструкция, уже не существует.

Но при этом следует помнить, что в Новощепном ряду есть жилые дома и работают строительные рынки. А сам ряд перекрыт со всех сторон — ограждение тянется почти до Старосенной площади.

Узкий проходик, который одесситы брали на абордаж, пытаясь пройти, тоже уже исчез. Между тем, сквозь дырку в ограждении вижу, что люди по Новощепному все же проходят, спеша на строительный рынок и по другим делам.

Оказывается, все просто. Жить ведь как-то надо. Имеется проход с самого Привоза. Надо только его отыскать. Со стороны Екатерининской (этот участок улицы в районе Привоза сейчас — «горячая» торговая точка) вы его не отыщете. Ступайте на Привоз — и будет вам счастье попасть на реконструируемый Новощепной ряд.

Счастье, конечно, сомнительное. Реконструкция — это грязь, пыль и прочие прелести. Плюс жара. Ноги через пять мину становятся черными. Но как-то же перейти надо, если вы здесь живете или вам срочно надо на строительный рынок. Есть еще лазейки, но «неофициальные»: через магазинчики на том же Привозе, вход в которые расположены на рынке, а задний выход — прямиком на Новощепной ряд. Но это если вы с продавцом договоритесь…

Ну а сам Новощепной активно преображается, хотя до конца еще до очень и очень далеко. Кроме нового трамвайного полотна, ведутся работы и по прокладке инженерных коммуникаций. Как это выглядит сегодня — смотрите в нашем фоторепортаже.

Напомним, что работы в Новощепном ряду планируют проводить в два этапа:

– I этап — с 12 мая 2020 года по 12 января 2021 года — участок от Преображенской до Водопроводной;

– II этап — с 12 января по 12 июля 2021 года — от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная» (перекресток Новощепного ряда и Водопроводной).

Фото реконструкции смотрите в галерее:

Реконструкция Новощепного ряда Реконструкция Новощепного ряда Реконструкция Новощепного ряда Реконструкция Новощепного ряда Реконструкция Новощепного ряда Реконструкция Новощепного ряда Реконструкция Новощепного ряда Реконструкция Новощепного ряда Реконструкция Новощепного ряда Реконструкция Новощепного ряда Реконструкция Новощепного ряда Реконструкция Новощепного ряда Реконструкция Новощепного ряда

Фото: Мария Котова