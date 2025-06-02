Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Сейчас правоохранители открыли два досудебных расследования — по делу о жестоком обращении с собакой (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины) и развращении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 156 УКУ).

Кроме того, руководство ГУНП в Одесской области инициировало проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям каждого полицейского, первоначально реагирующего на происшествие.

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Что известно об этой ситуации

О безумной ситуации в Беляевской громаде рассказала односельчанка подозреваемого 20-летнего местного жителя, а резонанс дело приобрело благодаря зоозащитникам. Они выложили в сеть шокирующий ролик, на котором запечатлено предположительно изнасилование собаки.

По словам женщины, видео сняли дети, которые стали свидетелями извращения. И таких случаев было несколько. Соседи парня не раз вызывали полицию, но те “смеялись и уезжали”.

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