Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в одном из частных домохозяйств в пригороде райцентра. О жестоком избиении 15-летнего юноши полицейским сообщили медики.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что 36-летний мужчина избил племянника поленом из-за того, что тот пропускал занятия в школе. Через некоторое время после ссоры мужчина обнаружил парня в бессознательном состоянии на кровати и вызвал скорую. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости. Его госпитализировали. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные потерпевшим телесные повреждения относятся к категории тяжких.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал правонарушителю на время следствия меру пресечения в виде содержания под стражей.

Суд учел искреннее раскаяние подсудимого и в итоге признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года и шесть месяцев. В течение испытательного срока осужденный должен периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать указанный орган об изменении места жительства, работы или учебы, согласовывать выезд за пределы Украины. Кроме того, суд обязал мужчину пройти специальную двухмесячную программу для обидчиков. В случае неисполнения данных обязанностей или совершения нового правонарушения мужчина может быть заключен в тюрьму.

Ранее в Одессе военный и общественники устроили драку со стрельбой.