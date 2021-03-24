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Издержки карантина: одесситы выстаивали огромные очереди, чтобы уехать на поселок Котовского

Издержки карантина: одесситы выстаивали огромные очереди, чтобы уехать на поселок Котовского

Сегодня вечером в Одессе наблюдался очередной транспортный коллапс: жители поселка Котовского вынуждены были выстаивать огромную очередь у Пересыпского моста, чтобы сесть в трамвай.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Напомним, из-за того, что Одесса и Одесская область попали в «красную» зону, передвигаться в общественном транспорте можно только на сидячих местах.

При этом в салон трамваев пускают не всех, оставляя несколько мест, для тех, кто сядет на следующих остановках. Стоит отметить, что трамваи хотят с промежутком в 5 минут.

Между тем, в маршрутках совсем иная картина: водители по-прежнему пренебрегают правилами и набивают салон «под завязку». При этом в масках – единицы пассажиров.

Также стало известно, что в районе Пересыпского моста в сторону поселка образовались серьезные пробки.

Ранее мы рассказывали, что утро первого дня локдауна в Одессе началось с огромных очередей на остановках общественного транспорта.

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Фото: УСИ

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