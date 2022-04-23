Из-за ракетного удара в Одессе не ходят три трамвая

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Одесского городского совета.

«В результате ракетного удара со стороны российских захватчиков движение трамвайных маршрутов №3,13,27 временно приостановлено» — сказано в сообщении.

Напомним, что 23 апреля 2022 года по Одессе нанесли массированный ракетный удар.

После попадания ракеты загорелся один из высотных домов. Уже известно о том, что есть жертвы среди мирного населения.

Число жертв среди одесситов после российского обстрела увеличилось до пяти. Среди них 3-х месячный малыш. Спасатели продолжают разбирать завалы жилого комплекса на Таирова.