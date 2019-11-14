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Новости Одессы и Одесской области

Из-за опасной забавы в школе в Одессе оштрафовали родителей подростка

Из-за опасной забавы в школе в Одессе оштрафовали родителей подростка

Ученик девятого класса школы №66, что в Суворовском районе Одессы, отметился неудачной выходкой.

Он принес в учебное учреждение газовый баллончик и воспользовался им помещении школы.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Так, подросток дождался перемены, после чего зашел в кабинет седьмого класса. Там он решил испытать баллончик и распылил его.

К счастью, никто из детей не успел пострадать. Завуч услышала в классе шум и прибежала. Всех детей вовремя вывели из школы, чтоб они не отравились ядовитым веществом.

Школьник, затеявший опасную забаву, в итоге сам испугался от того, что натворил. В полиции сказала, что нашел баллончик на свалке и подобрал, чтобы посмотреть, что это такое.

В итоге за выходку с подростком постановили регулярно проводить воспитательные работы сотрудники ювенальной службы. А родителям юного хулигана придется заплатить до 5,1 тысячи штрафа.

Фото: ua.news

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