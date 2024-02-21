Из-за блокады на польской границе экспортный путь могут проложить через Одесскую область

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

Украинские экспортеры и перевозчики снова сталкиваются с блокированием пунктов пропуска на западной границе. Альтернативный логистический маршрут из Украины в ЕС — речные перевозки по Дунаю. Маршрут будет пролегать из одного из украинских портов в Константу в Румынии и дунайские порты Германии.

«Наши планы на этот год — убрать все искусственные препятствия для экспортеров. И мы работаем над улучшением внутренней логистики. Мы планируем транспортировку контейнеров через нижний Дунай, поскольку Румыния является «более предсказуемой», чем польская граница», — цитирует Александра Кубракова Bloomberg.

Новый дополнительный маршрут через реку Дунай призван увеличить украинский экспорт до уровня, который был в начале войны. И хотя многие экспортеры отдают предпочтение Черному морю из-за его низкой стоимости, объемы через Дунай для Украины все еще составляют 1,2-1,8 миллионов тонн в месяц, отметил Александр Кубраков.

«Это определенно не угроза польским фермерам, поскольку мы транспортируем не только сельскохозяйственные товары, но и автозапчасти для немецких автопроизводителей, переработанные продукты, которые не направлены в Польшу. Блокирование границы означает миллиардные потери как для нашей экономики, так и для экономик Европейского Союза», — отметил министр.

Национальный перевозчик — Украинское Дунайское Пароходство (УДП) выступило с предложением перенаправить грузы, которые перевозились в страны ЕС грузовиками, на речной транспорт.

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Госкомпания уже готовится к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай.

Сообщается, что пароходство уже начала консультации с перевозчиками по привлечению необходимого количества контейнеров, необходимых для формирования первых караванов.

Ранее УДП сообщало о построении уже второй SLG баржи большой грузоподъемности.

Что происходит на границе с Польшей