Из-за блокады на польской границе экспортный путь могут проложить через Одесскую область

Украина планирует создать новый экспортный путь по Дунаю в обход границы с Польшей. Для этого Украинское Дунайское пароходство начинает формировать контейнерные караваны в страны Евросоюза.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.
Украинские экспортеры и перевозчики снова сталкиваются с блокированием пунктов пропуска на западной границе. Альтернативный логистический маршрут из Украины в ЕС — речные перевозки по Дунаю. Маршрут будет пролегать из одного из украинских портов в Константу в Румынии и дунайские порты Германии.
«Наши планы на этот год — убрать все искусственные препятствия для экспортеров. И мы работаем над улучшением внутренней логистики. Мы планируем транспортировку контейнеров через нижний Дунай, поскольку Румыния является «более предсказуемой», чем польская граница», — цитирует Александра Кубракова Bloomberg.
Новый дополнительный маршрут через реку Дунай призван увеличить украинский экспорт до уровня, который был в начале войны. И хотя многие экспортеры отдают предпочтение Черному морю из-за его низкой стоимости, объемы через Дунай для Украины все еще составляют 1,2-1,8 миллионов тонн в месяц, отметил Александр Кубраков.
«Это определенно не угроза польским фермерам, поскольку мы транспортируем не только сельскохозяйственные товары, но и автозапчасти для немецких автопроизводителей, переработанные продукты, которые не направлены в Польшу. Блокирование границы означает миллиардные потери как для нашей экономики, так и для экономик Европейского Союза», — отметил министр.
Национальный перевозчик — Украинское Дунайское Пароходство (УДП) выступило с предложением перенаправить грузы, которые перевозились в страны ЕС грузовиками, на речной транспорт.
Читайте также: Дунайское пароходство восстанавливает свой морской флот
Госкомпания уже готовится к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай.
Сообщается, что пароходство уже начала консультации с перевозчиками по привлечению необходимого количества контейнеров, необходимых для формирования первых караванов.
Ранее УДП сообщало о построении уже второй SLG баржи большой грузоподъемности.
Что происходит на границе с Польшей
- 20 февраля польские забастовщики-аграрии анонсировали план полностью заблокировать все пункты пропуска на границе Польши и Украины.
- На 21 февраля нет свободного движения грузовых автомобилей ни на одном из пунктов пропуска.
- Утром в очередях с польской стороны границы суммарно находилось около 2500 грузовиков. Блокада происходит на ПП «Дорогуск – Ягодин», «Гребенное – Рава-Русская», «Медыка – Шегини», «Зосин – Устилуг», «Долгобычев – Угринов» и «Корчевая – Краковец», заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
- В то же время, сегодня легковые авто и пассажирские автобусы едут свободно на всех пунктах пропуска.
- Украина и Польша ведут переговоры о ситуации на уровне профильных министерств.