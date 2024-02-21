Через блокаду на польському кордоні експортний шлях можуть прокласти через Одеську область

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Українські експортери та перевізники знову стикаються з блокуванням пунктів пропуску на західному кордоні. Альтернативний логістичний маршрут з України до ЄС – річкові перевезення Дунаєм. Маршрут пролягатиме з одного з українських портів до Константи в Румунії та дунайських портів Німеччини.

“Наші плани на цей рік – прибрати всі штучні перешкоди для експортерів. І ми працюємо над поліпшенням внутрішньої логістики. Ми плануємо транспортування контейнерів через нижній Дунай, оскільки Румунія є “більш передбачуваною”, ніж польський кордон”, – цитує Олександра Кубракова Bloomberg.

Новий додатковий маршрут через річку Дунай покликаний збільшити український експорт до рівня, який був на початку війни. І хоча багато експортерів віддають перевагу Чорному морю через його низьку вартість, обсяги через Дунай для України все ще становлять 1,2-1,8 мільйонів тонн на місяць, зазначив Олександр Кубраков.

“Це, безумовно, не загроза польським фермерам, оскільки ми транспортуємо не тільки сільськогосподарські товари, а й автозапчастини для німецьких автовиробників, перероблені продукти, які не спрямовані до Польщі. Блокування кордону означає мільярдні втрати як для нашої економіки, так і для економік Європейського Союзу”, – зазначив міністр.

Національний перевізник – Українське Дунайське пароплавство (УДП) виступило з пропозицією переспрямувати вантажі, що перевозилися до країн ЄС вантажівками, на річковий транспорт.

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Держкомпанія вже готується до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній і Верхній Дунай.

Повідомляється, що пароплавство вже почало консультації з перевізниками щодо залучення необхідної кількості контейнерів, необхідних для формування перших караванів.

Раніше УДП повідомляло про побудову вже другої SLG баржі великої вантажопідйомності.

Що відбувається на кордоні з Польщею