Украинских моряков взяли в плен нигерийские пираты

В водах Гвинейского залива у берегов Нигерии вооруженные пираты предположительно атаковали сухогруз Stevia и захватили в плен восьмерых членов экипажа, в том числе шестерых украинцев.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook морской портал Seafarers Journal, ссылаясь на слова дочери одного из захваченных моряков.

По словам дочери плененного моряка, ее отец – 40-летний Семен Резниченко – работает старшим помощником капитана и он точно в числе заложников. Подтверждение того, что ее отец попал в плен, она получила от одного из оставшихся на борту моряков, однако сторона судовладельца и агента никакой информации о ЧП не дает.

Как стало известно, инцидент имел место еще 16 декабря, но агент, отправлявший украинцев в рейс, зная о ситуации, не сообщил о случившемся родственникам пленных. Также сообщается, что агент не давал контакты родственников, а судовладелец с ними на связь не выходит, на письма, сообщения и звонки не отвечает. И у родных моряков нет никакой информации о своих близких и состоянии их здоровья.

Кроме того, дочь старпома рассказала, что у экипажа были проблемы с водой и провизией.

По данным Телеграм-канала «Одесса как она есть», захваченный пиратами старпом – 40-летний житель Одессы. А вот данные остальных моряков не известны.

Как оказалось, в мае 2020 владельцами судна стали албанцы. Но каких-либо данных, включая имена, фамилии, номера телефонов – нет.

Подробности инцидента уточняются.

Напомним, в сентябре в Одессу прилетели из Стамбула моряки, которые провели больше месяца в пиратском плену.

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Фото: Телеграм-канал «Украина сейчас»