Недавнее крушение у берегов Турции сухогруза «Arvin» унесло жизни шестерых моряков. Судно, срок эксплуатации которого закончился еще 15 лет назад, не выдержало сильного шторма. Трагедия еще раз подтвердила – возможность достойного заработка сопряжена для моряка не только с нелегким трудом, но и ежедневной опасностью. Какие проблемы и риски стали неотъемлемой составляющей одной из самых популярных в Одессе профессий, выясняла «Одесская жизнь».

Заложники судовладельца

На таком же, как «Arvin», по выражению родных одесских моряков, «ржавом корыте» застрял в китайском порту Цзянъинь экипаж балкера «New Orion». Судно было арестовано властями Китая из-за неуплаты судовладельцем ремонтных услуг еще в феврале 2020 года.

– Экипаж сухогруза из девяти человек в возрасте от 25 до 69 лет находится на борту судна без зарплаты более года и без смены – до 18 месяцев, – рассказала дочь одного из моряков Наталья Слободянюк-Цапура. – Постоянные задержки с питанием и топливом стали нормой. Экипаж в полной информационной блокаде. Все попытки общения с компанией сводились к многомесячным обещаниям. И если поначалу экипажу хотя бы обещали выплатить зарплату, то сейчас на звонки и письма моряков уже никто не отвечает.

Практически у всех членов экипажа истек срок медицинского свидетельства. А подавленное психологическое состояние, депрессии привели к тому, что нервные срывы стали обычным явлением. Экипаж даже не может, плюнув на все, отправиться домой самостоятельно – денег нет.

– Мы неоднократно обращались к Президенту Украины, различным министрам, властям КНР, местному агенту, но все наши просьбы о помощи игнорируются, – заявили в своем видеообращении моряки.

А в Украине моряки вновь и вновь выходят на акции протеста с требованием к властям обратить, в конце концов, внимание на их проблемы. Чтобы граждане, приносящие в страну ежегодно порядка трех миллиардов долларов, могли уверенно уйти в рейс и спокойно вернуться домой.

Кто поможет морякам?

Министерство иностранных дел Украины на эту ситуацию до сих пор не отреагировало. Правда, по информации координатора благотворительного фонда «Фонд помощи морякам «Ассоль» Андрея Шевченко, на сегодняшний день заложники «New Orion» все же получили предложения от ITF – Международной федерации транспортников, объединяющей, в том числе, и профсоюзы моряков.

А вот консульские учреждения Украины за границей, уполномоченные помогать попавшим в критические ситуации соотечественникам, судя по всему, не располагают ресурсами для успешного разрешения проблемы. Вот и приходится морякам и их близким обращаться за помощью к благотворительным фондам. И сегодня капитан «New Orion» и жены экипажа уже получили консультации в БФ «Ассоль» о методе защиты своих прав.

– Наши украинские моряки нужны стране только с деньгами, – делает горький вывод Наталья. – А их судьбы, их проблемы, социальная защита, сумасшедшие поборы за документы правительство этой страны абсолютно не интересуют.

О «золотых» документах и «липовых» крюингах

Действительно, сегодня уйти в рейс «по карману» не каждому моряку. Без взяток получить необходимые документы практически невозможно, говорят представители отрасли. А «неофициальная» стоимость пакета на сегодняшний день составляет от шести до девяти тысяч долларов. Потому украинцы готовы оформлять удостоверения моряка в любой стране, кроме Украины.

Да и при трудоустройстве нередко можно нарваться на аферистов. Схема простая: снимается офис, дается объявление с предложениями для моряков дальнего плавания, а собрав «кругленькую» сумму, контора исчезает.

По рассказам, таких обманутых – сотни. А по данным Профсоюза морского транспорта Украины, количество липовых «крюинговых компаний» за прошедший год увеличилось чуть ли не вдвое. К тому же мошенники сегодня делают рассылки от имени международных иностранных крюингов и судовладельцев. Во-первых, так проще избежать ответственности, во-вторых, чем перспективнее контракт, тем больше шансов обмануть клиента.

– Я сам с этим столкнулся пару лет назад, – рассказал матрос Андрей. – Такая контора открылась на первом этаже нашего дома – прямо под нашей квартирой. Слава Богу, вовремя передумал. Потому что некоторое время спустя деятельность «крюинга» затихла, а к дверям закрывшейся конторы в поисках обещанного зачастили ребята, так и не ушедшие в рейс.

О пользе «черных списков»

Еще одна проблема – смена экипажей. С начала пандемии отсутствие возможности своевременной замены плавсостава стало, по сути, поводом для массового принудительного труда на судах. А согласно исследованиям, еще до всемирной эпидемии 25% моряков страдали от тревоги или депрессии. Соответственно – при таких состояниях удваивается риск несчастных случаев. Так что кризис смены экипажей, по мнению экспертов, сегодня стал бомбой замедленного действия и для моряков, и для самого судоходства.

Андрею, правда, повезло – в рейсе пробыл, как и планировалось, шесть месяцев. Хотя за полгода при заходе в порты ни разу на берег не выпускали. Но все же компания раскошелилась на отправку домой.

А вот моторист Дмитрий «застрял» в рейсе на год. Согласно морским конвенциям, максимальный срок пребывания человека без смены на борту – 11 месяцев.

– Присылали новые контракты – я их подписывал. И «кормили» обещаниями, – рассказал моряк. – Таким образом, вынужден был продлить рейс на четыре месяца. Это было очень тяжело.

Может ли моряк обезопасить себя от махинаторов и аферистов?

Чтобы уменьшить риски, считают эксперты, нужно стараться работать с заслуживающими доверия фирмами и юристами, проверять реальность документов и историю компаний, обязательно просматривать так называемый черный список крюингов и судовладельцев. И помнить – моряку полагается защита правовых интересов, если его арестовала полиция или задержали органы государственной власти.

Пишите ноты

На деле с правовой защитой украинских моряков за границей все очень запущено. По данным БФ «Ассоль», сегодня в зарубежных тюрьмах находятся более 300 украинских моряков.

– По моим наблюдениям, оправдали и отпустили на свободу только 10% осужденных украинских моряков, причем преимущественно тех, кто нанимал платного адвоката. А эти услуги недешевые: от двух до восьми тысяч евро, – рассказал Андрей Шевченко.

Бесплатные адвокаты предоставляют свои услуги некачественно, и украинские моряки, попав на скамью подсудимых в другом государстве, могут рассчитывать только на помощь консульства.

– На мой взгляд, консульства делают все, что могут, – считает Шевченко. – Пишут ноты, требования, но на судопроизводство повлиять никак не могут. Поэтому дела тянутся годами – в зависимости от того, какие сроки следственных действий и процедуры обжалования приговора прописаны в законе иностранных государств.

Для спасения украинцев необходимо объединение усилий множества неравнодушных людей, дипломатических служб, государственных ведомств.

Пленники возвращаются

Но есть и радостные события. В июле 2020 года удалось вернуть домой из ливийской тюрьмы экипаж танкера «Рута», находившийся в заключении три года. Фонд нашел мецената, заплатившего за украинских моряков залог.

А в начале января возвратился из охваченной войной Ливии в Украину после пятилетнего заключения экипаж судна «Капитан Хайям». При содействии Фонда в помощи не отказал турецкий судо­владелец. Доверенность на работу по освобождению моряков была дана посольству Турции в Триполи. А украинскому посольству приходилось действовать из Туниса – с начала гражданской войны в Ливии его перенесли в эту страну.

Сегодня идут переговоры по освобождению двух украинских моряков с танкера «Tecne», уже три года находящихся в нигерийской тюрьме. Задача непростая – учитывая разгоревшийся в Нигерии вооруженный конфликт, МИД Украины отозвал из страны нашего консула.

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