Из павильона на одесском “Привозе” преступник украл женские вещи

В ночное время злоумышленник повредил ролету на входной двери одного из магазинов и похитил оттуда женские вещи на несколько десятков тысяч гривен.

Сотрудники Приморского отдела полиции, за помощью к которым обратился владелец заведения, установили личность правонарушителя. Им оказался 38-летний житель Саратского района. Он признался, что планировал продать похищенное имущество, однако не успел.

Правонарушителю уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины (кража). На время досудебного расследования фигуранта поместили под стражу. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: Freepik

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