Из Одессы в Будапешт можно будет слетать за девять евро

В конце октября рейс в столицу Венгрии запустит ирландский лоукостер Ryanair.
Об этом сообщает LowcostAvia.
Рейсы стартуют 29 октября. При этом полеты планируют выполнять дважды в неделю: по вторникам и субботам.
Из Одессы самолет будет отправляться в 15:25, из Будапешта в 12:05. Лететь придется около двух часов.
Цена полета — девять евро в одну сторону. Чтобы слетать туда и обратно, придется выложить 19 евро.
Билеты доступны в продаже на сайте авиакомпании.
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Фото: Yura Tanchyn
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