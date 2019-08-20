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Новости Одессы и Одесской области

Из Одессы в Будапешт можно будет слетать за девять евро

Из Одессы в Будапешт можно будет слетать за девять евро

В конце октября рейс в столицу Венгрии запустит ирландский лоукостер Ryanair.

Об этом сообщает LowcostAvia.

Рейсы стартуют 29 октября. При этом полеты планируют выполнять дважды в неделю: по вторникам и субботам.

Из Одессы самолет будет отправляться в 15:25, из Будапешта в 12:05. Лететь придется около двух часов.

Цена полета — девять евро в одну сторону. Чтобы слетать туда и обратно, придется выложить 19 евро.

Билеты доступны в продаже на сайте авиакомпании.

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Фото: Yura Tanchyn

 

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