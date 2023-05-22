Летнее расписание электричек в Одесской области и поездов по Украине

«Укрзалізниця» в начале мая традиционно изменила график движения пассажирских поездов и электричек. Из-за военного положения и российских обстрелов, в Одесской области сократилось количество электричек, составов и остановок.
Пригородные электрички из Одессы следуют по направлениям:
- Колосовка;
- Балта;
- Раздельная;
- Белгород-Днестровский.
Направление: Одесса — Колосовка — Одесса
Раздельнянское направление: Одесса — Балта — Одесса
Белгород-Днестровское направление
С приближением лета время движения электричек сделали более удобным для дачников и отдыхающих. При этом работники железнодорожного вокзала и кассиры просят пассажиров заранее уточнять всю необходимую информацию в справочной службе по телефонам:
- (048) 727-31-52;
- (048) 727-31-61;
- (048) 768-00-12;
- (048) 727-42-42;
- 15-05.