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Летнее расписание электричек в Одесской области и поездов по Украине

Летнее расписание электричек в Одесской области и поездов по Украине

«Укрзалізниця» в начале мая традиционно изменила график движения пассажирских поездов и электричек. Из-за военного положения и российских обстрелов, в Одесской области сократилось количество электричек, составов и остановок.

Пригородные электрички из Одессы следуют по направлениям: 

  • Колосовка;
  • Балта;
  • Раздельная;
  • Белгород-Днестровский.

Направление: Одесса — Колосовка — Одесса

Электрички из Колосовки в Одессу

Электрички из Колосовки в Одессу

Электрички из Одессы в Колосовку

Электрички из Одессы в Колосовку

Раздельнянское направление: Одесса — Балта — Одесса

Электрички из раздельнянского направления в Одессу

Направление: Балта — Одесса

Электрички из Одессы на раздельнянское направление

Направление: Одесса — Балта

Белгород-Днестровское направление

Электрички из Белгород-Днестровского направления в Одессу

Направление: Белгород-Днестровский — Одесса

Электрички из Одессы в Белгород-Днестровское направление

Направление: Одесса — Белгород-Днестровский

С приближением лета время движения электричек сделали более удобным для дачников и отдыхающих. При этом работники железнодорожного вокзала и кассиры просят пассажиров заранее уточнять всю необходимую информацию в справочной службе по телефонам: 

  • (048) 727-31-52;
  • (048) 727-31-61;
  • (048) 768-00-12;
  • (048) 727-42-42;
  • 15-05.

Движение поездов по Украине и в Польшу в/из Одессы

поезда по Украине

поезда по Украине

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Редакция ПРОФИЛЬ

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