Летнее расписание электричек в Одесской области и поездов по Украине

Между Одессой и Винницей запустили новый особенный поезд С 15 мая из Одессы в Винницу запустили новый поезд № 802. В обратном направлении он отправляется каждый день с 16 мая. Об этом сообщили в «Укрзалізниці». ПОДРОБНЕЕ

Одесская железная дорога отменила 3 электрички Из-за возникновения энергодефицита в регионе Одесская железная дорога вынуждена отменить ряд пригородных поездов, сообщает пресс-служба перевозчика. ПОДРОБНЕЕ

Одесские поезда задерживаются из-за обстрела Из-за российской ракетнй атаки часть железной дороги обесточена. С задержкой более 30 минут следуют 5 поездов в Одессу и из Одессы. ПОДРОБНЕЕ