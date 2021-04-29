Из Одессы отправился первый рейс SkyUp в Ереван

Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp в среду, 28 апреля, выполнила первый рейс по маршруту Одесса – Ереван.

По данным авиаперевозчика, до конца мая рейсы будут выполняться один раз в неделю – по средам, а начиная с 28 мая – по вторникам и пятницам.

Напомним, ранее SkyUp объявил об открытии 5 маршрутов из Одессы – в Ереван, Тбилиси, Харьков, Запорожье и Львов. Тогда же сообщалось, что рейсы в Ереван стартуют 28 апреля.

Позже перевозчик сообщил о намерении возобновить с конца мая рейсы в Одессу из Киева, Харькова, Львова и Запорожья.