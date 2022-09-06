Итоги 6 сентября в Одесской области: 8 новых рентген-аппаратов и «Партнерство за сильную Украину» (видео)

По информации главы ОВА, сегодняшний день прошел в области спокойно и без обстрелов.

Также Марченко рассказал, что сегодня при поддержке Минздрава Украины Одесская область получила 8 новых рентгеновских аппаратов. По его словам, поступление нового медоборудования в больницы в условиях войны является одним из приоритетных направлений для области.

Кроме того, сегодня глава ОВА встретился с представителями фонда «Партнерство за сильную Украину». На этой встрече был поднят вопрос информационной поддержки и коммуникации разных служб во время оказания помощи и трудоустройства внутренне перемещенных лиц. По итогам этой встречи будет подготовлен план сотрудничества, где будет предусмотрено обновление жизнедеятельности громад и поддержка жителей Одесчины и переселенцев, пострадавших от военных действий.

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