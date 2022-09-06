Война, день 195-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 06 сентября 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались сто девяносто пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

В акватории Черного моря в готовности к применению продолжают находиться носители крылатых ракет морского базирования «Калибр» противника.

В целом, за минувшие сутки, противник нанес 3 ракетных и более 35 авиационных ударов, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночь с 5 на 6 сентября российские оккупанты начали с коварных ракетных ударов по гражданским объектам в городах Бахмути и Константиновке.

Противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Байрак и Асеевка Харьковской области; Пришиб, Времовка, Великая Новоселка, Новомихайловка, Новополь Донецкой области, Полтавка и Ольговское Запорожской области, Белая Криница, Белогорка и Костромка Херсонской области и Большое Артаково, Терновка и Любомировка Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник, применяя имеющиеся средства огневого поражения, продолжал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:

на Северском направлении обстрелов подверглись районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области.

на Харьковском направлении – Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чеполь;

на Славянском направлении – Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск;

на Краматорском направлении – Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное;

на Бахмутском направлении – Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевка, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Опросное, Веселое и Майорск;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опросное, Первомайское и Марьинка;

на Новопавловском направлении – Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка;

на Запорожском направлении – Зеленое Поле, Времевка, Ольговское, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье.

На Южнобужском направлении – Николаев, Новогригоровка, Яковлевка, Партизанское, Квитневое, Киселевка, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Любомировка, Степная Долина, Таврическое, Мирное, Степное, Новоалександровка, Первомайское, Кобзарцы, Петровка, Заречье Широкое.

Враг продолжает совершать противоправные действия и размещает личный состав и военную технику в детских садах (Верхний Рогачик), храмах московского патриархата (Красный Маяк) в Херсонской области, а также использует Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области как полевой госпиталь.

Силы обороны продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения противника вглубь территории Украины.

Наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцева, Шахты Бутовка и Спартака.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжает отражать ракетные и авиационные удары противника, эффективно прикрывает критические объекты на территории Украины. Силами противовоздушной обороны сбита управляемая крылатая ракета над Николаевской областью.

За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.

Ракетные войска и артиллерия продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления, логистического обеспечения, уничтожения средств противовоздушной обороны, огневых средств и живой силы противника.

В результате слаженной работы авиации и артиллерии поражены несколько взводных опорных пунктов, около 5 позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника. Потери противника уточняются.