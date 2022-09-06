Ночь в Одессе: воздушные тревоги не давали спать, а днем обещают взрывы

Ночь 6 сентября прошла в Одессе без обстрелов, но под звуки воздушных тревог. Днем же можно будет услышать взрывы. Причин две: ликвидация боеприпасов времен Второй мировой и мероприятия по подготовке ВСУ.

Об этом рассказал спикер руководителя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он сообщил, что в Черном море в готовности к нанесению ударов находятся два ракетоносителя ракет «Калибр». Поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги и ракетной опасности. Услышав их – сразу направляться у укрытие.

По информации Сергея Братчука, в море сейчас штормовая погода, из-за чего мины срывает с якорей, их может нести к побережью, или они могут самопроизвольно детонировать в воде. Поэтому купаться в море сейчас смертельно опасно, как и вообще находиться поблизости от воды.

Также Сергей Братчук напомнил, что силы обороны тренируются и днем и ночью, поэтому в городе и пригородах могут быть слышны звуки взрывов и стрельбы. В случае – если нет сигнала тревоги, опасаться их не стоит.

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