Итоги 6 мая: 2 ракеты упали в окрестностях Одессы и продленный комендантский час 9 мая

Ракетные обстрелы Одессы продолжаются. Не стало исключением и 6 мая. 2 ракеты российских агрессоров попали по территории Одесского района. 9 мая во всей Одесской области комендантский сам продлится весь день.

Итоги дня в регионе подвел в своем видеообращении глава Одесской областной администрации Максим Марченко.

Главное из его обращения:

На территорию Одесского района упали две ракеты. Жертв нет;

По информации, которая распространяется в интернете – доверять только официальным сообщениям. Похоже, тут глава ОДА, имел в виду слухи о том, что у острова Змеиный горит российский фрегат. Как видим, Максим Марченко не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Нас опять ждет длинный комендантский час. 9 мая выходить на улицу запрещено в течении всего дня.

— Под вечер противник осуществил удар по Одесскому району двумя ракетами. К счастью, пострадавших нет. Что касается разной информации, которая распространяется сегодня в интернете, еще раз напоминаю, что доверять надо только официальной информации соответствующих военных командований. Что касается продленного комендантского часа, он продлится с 22:00 8 мая и до 5:00 10 мая. Прошу всех жителей Одесской области с пониманием отнестись к этому требованию, — сказал Максим Марченко.

Ранее сообщалось, что 6 мая рашисты вновь нанесли ракетный удар по Одесскому региону.

Продленный комендантский час в последний раз вводился 2 мая. Это было сделано для того, чтобы избежать возможных провокаций и терактов со стороны россии, а также исключить массовые жертвы в случае ракетного обстрела.