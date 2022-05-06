Новости Одессы и Одесской области

Итоги 6 мая: 2 ракеты упали в окрестностях Одессы и продленный комендантский час 9 мая

Итоги 6 мая: 2 ракеты упали в окрестностях Одессы и продленный комендантский час 9 мая

Ракетные обстрелы Одессы продолжаются. Не стало исключением и 6 мая. 2 ракеты российских агрессоров попали по территории Одесского района. 9 мая во всей Одесской области комендантский сам продлится весь день.

Итоги дня в регионе подвел в своем видеообращении глава Одесской областной администрации Максим Марченко.

Главное из его обращения:

  • На территорию Одесского района упали две ракеты. Жертв нет;
  • По информации, которая распространяется в интернете – доверять только официальным сообщениям. Похоже, тут глава ОДА, имел в виду слухи о том, что у острова Змеиный горит российский фрегат. Как видим, Максим Марченко не подтвердил и не опроверг эту информацию.
  • Нас опять ждет длинный комендантский час. 9 мая выходить на улицу запрещено в течении всего дня.

— Под вечер противник осуществил удар по Одесскому району двумя ракетами.  К счастью, пострадавших нет. Что касается разной информации, которая распространяется сегодня в интернете, еще раз напоминаю, что доверять надо только официальной информации соответствующих военных командований. Что касается продленного комендантского часа, он продлится с 22:00 8 мая и до 5:00 10 мая. Прошу всех жителей Одесской области с пониманием отнестись к этому требованию, — сказал Максим Марченко.

Ранее сообщалось, что 6 мая рашисты вновь нанесли ракетный удар по Одесскому региону.

Продленный комендантский час в последний раз вводился 2 мая. Это было сделано для того, чтобы избежать возможных провокаций и терактов со стороны россии, а также исключить массовые жертвы в случае ракетного обстрела.

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить