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Жителей Одессы и области ждет очередной затяжной комендантский час: сколько продлится?

Жителей Одессы и области ждет очередной затяжной комендантский час: сколько продлится?

В Одессе и Одесской области вводится продленный коммендантский час с 8 по 10 мая 2022 года.

Об этом информирует Телеграм-канал мэрии Одессы «Одеса. Офiцiйно» со ссылкой на распоряжение начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

Так, продленный комендантский час вводится с 22:00 часов 8 мая до 05:00 10 мая.

В указанный период времени запрещается пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Как сообщалось ранее, 8 и 9 мая 2022 года повышается риск массированных обстрелов путинскими нацистами украинских городов, в частности, Одессы и Одесской области. В этой связи украинцев призывают не игнорировать в эти дни воздушную тревогу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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