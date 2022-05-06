6 мая Одесскую область снова обстреляли ракетами

О ракетном ударе сообщили в Одесской ОВА. Ему предшествовала часовая воздушная тревога во всем регионе. Сколько было ракет и куда они попали, пока не сообщается.

Факт ракетного удара подтвердил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Пока официальные источники не сообщали, сколько было ракет, и какие объекты были их целями. Единственное, о чем сказал Сергей Братчук, что благодаря работе противовоздушной обороны региона, ущерб от обстрела меньше, чем мог бы быть, если бы наши защитники неба активно не противодействовали врагу.

Также в одесских телеграм-каналах писали, что сразу после обстрела над областью был замечен беспилотник, по форме напоминающий российский «Форпост».

«Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией.