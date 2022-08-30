Итоги 30 августа в Одесской области: лучшая «переговорная группа» для врага (видео)

Сегодняшний день, 30 августа, последний вторник уходящего лета-2022, прошел в Одессе и Одесской области спокойно и без вражеских обстрелов. Об этом рассказа в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

По словам Марченко, сегодня в ОВА состоялась встреча с генеральными и почетными консулами всех стран, представленных в Одесской области. В ходе встречи обсуждались вопросы гуманитарной и другой помощи, которую предоставляют области страны-партнеры.

Кроме того, Марченко отметил: сейчас мы не должны идти ни на один компромисс с врагом, цель которого одна уничтожить нашу страну.

«Если они понимают только язык оружия, то наша «переговорная группа» из состава Вооруженных сил Украины сейчас делает все возможное, чтобы донести до оккупантов наши требования теми способами, какие враг понимает»,

– подчеркнул глава ОВА.

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